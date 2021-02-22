Степанов везет вакцину из Индии, хотя оплатили китайскую Sinovac. Кто ответит за ложь и вернет из Китая бюджетные деньги?

А ты записался добровольцем на вакцину CoviShield, которую министр Степанов везет из Индии, выдавая ее за AstraZeneca, хотя деньги оплатили за китайскую Sinovac?

Кстати, лабораторных и клинических испытаний у этого индийского чуда фармакологии практически нет. 50–55% эффективности, по неподтвержденным данным. Многие страны третьего мира отказались. Из небедных африканских – ЮАР отказалась...

Решили обкатать на украинцах. Эксперимент, так эксперимент. Чего уж там.

Теперь, как я понимаю, господин Степанов, главный санитарный врач Ляшко и премьер-министр Шмыгаль в прямом эфире примут на себя первый удар и с улыбкой на лицах вакцинируются именно этим.

Осталась пара вопросов. Где обещанный Pfizer, кто ответит за ложь и полностью проваленную вакцинацию и кто вернет почти "ярд" бюджетных денег из Китая?

И еще. Сколько экспериментов можно ставить над Украиной и ее гражданами? Я и мои друзья не будем вакцинироваться этим "индийским аналогом" AstraZeneca.

Быть добру!

Источник: Дмитрий Спивак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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