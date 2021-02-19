Южанина заявила, что заболела COVID-19, и обвинила Степанова в том, что не дождалась вакцины

По словам нардепа от "Европейской солидарности" Нины Южаниной, министр здравоохранения Максим Степанов виновен в том, что COVID-19 "продолжает поражать граждан". По ее словам, она "ждала и верила в вакцину".

Южанина: Не дождалась вакцины и я. Хотя больше года держалась Фото: Ніна Южаніна / Facebook

Нардеп от "Европейской солидарности" Нина Южанина сообщила 18 февраля, что заболела коронавирусной инфекцией COVID-19.

В комментарии под постом коллеги от этой же фракции Ирины Геращенко Южанина заявила, что не дождалась вакцинации от коронавируса и обвинила в этом министра здравоохранения Максима Степанова.

"Не дождалась вакцины и я. Хотя больше года держалась. Все мы понимали, что надо выполнять свои функции, как и подавляющее большинство граждан. И я их выполняла, работая с большим-большим количеством людей. Это вы, господин Максим Степанов, виноваты, что и сейчас (по сей день) COVID продолжает поражать граждан! А я ждала и верила в вакцину! Жаль, что власть так жестко обманула. Для меня теперь 15 февраля 2021 года будет не символической датой, а проблемой для моего здоровья", – заявила политик.

Скриншот: Ніна Южаніна / Facebook

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце. Точную дату поставок в Минздраве назвать не могут.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.