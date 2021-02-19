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США в два раза увеличат размер взносов на программу COVAX – Белый дом

США в течение 2021-2022 годов выделят дополнительные $2 млрд на программу COVAX для доступа нуждающихся стран к вакцинам от коронавируса.

США выделят дополнительные средства на вакцину для нуждающихся стран
США выделят дополнительные средства на вакцину для нуждающихся стран
Фото: EPA

США увеличат поддержку глобальной инициативы COVAX для финансирования вакцинации от коронавируса в нуждающихся странах. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 18 февраля.

США внесут $2 млрд для финансирования программы COVAX.

Также США выделят дополнительно $2 млрд в течение 2021-2022 годов. 

"Первые $500 млн будут выделены, когда будут выполнены существующие обещания доноров и начальные дозы будут доставлены страны. $2 млрд поддержки со стороны правительства США, которые будут добавлены к сегодняшнему первоначальному взносу в $2 млрд, будут предоставлены по мере работы с донорами. Цель ясна: вакцинировать уязвимые группы населения и охватить тех, у кого нет других вариантов", – говорится в заявлении.

COVAX – глобальная инициатива, в рамках которой государства получают вакцину от коронавируса бесплатно. Она появилась на фоне опасений, что бедные страны не смогут соперничать с более богатыми в закупке препарата. Украина рассчитывает на поставку 16 млн доз вакцины в рамках этой программы. Первую партию, по данным Минздрава Украины, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от BioNTech/Pfizer или Moderna.

Всего в рамках COVAX до конца года ВОЗ планирует доставить в разные страны 2 млрд доз вакцины, сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, соглашение, которое подписали с Pfizer и BioNTech, создает возможность для стран, готовых поделиться лишними дозами вакцины, передать их в дар COVAX для скорейшего распространения препарата.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире по состоянию на утро 19 февраля коронавирус подтвердили у 110,3 млн человек, сообщал американский Университе Джонса Хопкинса. Жертвами вируса стали 2 млн 442 тыс. человек, выздоровело 62,1 млн заболевших.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 193 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала уже в 87 странах. 

В Украине вакцинация пока не начиналась. Страна планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZenecaВ ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech в рамках COVAX поставят в Украину в конце февраля – начале марта. Также Украина закупит вакцину за бюджетные средства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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