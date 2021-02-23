В Украине зарегистрировали вакцину Pfizer/BioNTech

В Украине зарегистрировали две вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech. Об этом на брифинге 23 февраля сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что также была зарегистрирована вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield).

"Также зарегистрирована вакцина Pfizer", – добавил главный санврач.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются. 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.