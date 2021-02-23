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В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса

Партию вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, которая в Индии производится под торговым названием Covishield, доставили в аэропорт Борисполь.

Доставили вакцину Covishield
Доставили вакцину Covishield
Фото: ЕРА

В Украину 23 февраля прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Общественное.

Груз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) прибыл в аэропорт Борисполь, его доставили самолетом Турецких авиалиний.

Первая партия состоит из 500 тыс. доз.

По данным телеканала, борт с вакциной вылетел из индийского Мумбая 22 февраля, в Украину был доставлен через Стамбул.

В Украине вакцину Covishield зарегистрировали 22 февраля первой в стране.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 

14 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются. 21 февраля министр рассказал, что лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцины AstraZeneca из Индии и 500 тыс. доз препарата будут в Украине в ближайшее время.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

Теги: Китай, Борисполь, самолет, аэропорт, вакцинация, Стамбул, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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