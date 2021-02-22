Дешевая подделка или качественная вакцина: мифы о вакцине CoviShield, которую получила Украина

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Украина первой смогла получить вакцину CoviShield/AstraZeneca, а это непростое дело. Ведь сейчас все, если можно так сказать, "бегают" за вакцинами и ищут, где взять. Между тем, вокруг нее уже появилось много слухов и мифов. Мол, украинцев будут прививать дешевой подделкой, которая не прошла клинических исследований. Предлагаю выяснить, где правда, а где мифы о CoviShield.

Миф 1. Вакцина CoviShield – это дешевая копия AstraZeneca

На самом деле это та же самая вакцина, как и AstraZeneca, поскольку производится по лицензии AstraZeneca. Это мировая практика, когда компания-разработчик предоставляет лицензию на выпуск препарата другим производителям. Индийский Serum Institute лицензирован по всем стандартам мировой практики для выпуска иммунобиологических препаратов и является одним из самых мощных в мире. AstraZeneca не будет рисковать своей репутацией, отдавая право производства ненадлежащей компании.

Еще летом компании-разработчики вакцин заключали соглашения на производство в других регионах, понимая потребности в объемах. Serum Institute был создан с целью перспективного использования, учитывая биологические опасности, которые есть в мире. Понимая, что такие опасности будут возникать постоянно, ВОЗ разработала специальную программу для защиты населения от угроз, обусловленных новыми возбудителями, и Serum Institute был избран одной из компаний, работающих в рамках этой программы. Производство вакцин сегодня требует соблюдения чрезвычайно высоких стандартов качества, не так много мест на планете, где можно потенциально запустить такие процессы. В Украине нет мощностей для изготовления вакцин против COVID-19. Информация о том, что CoviShield – это новая вакцина, отличная от AstraZeneca, распространяется, вероятно в чьих-то бизнес-интересах. Поскольку с научной точки зрения это не соответствует действительности.

Миф 2. Западные страны не используют CoviShield

Им не нужны дополнительные дозы вакцин. Они уже закупили достаточно и планируют отдавать 10% закупленного странам, которые в этом нуждаются, по согласованию с ВОЗ. Сначала учитывалась дополнительная необходимость, поскольку это новый препарат, поэтому не было известно, как будут происходить все процессы. На всякий случай некоторые страны заключали дополнительные контракты. В западных странах действительно большой пул вакцин – 70% они забрали на себя и только 30% – на остальные страны планеты. Вакцину CoviShield по лицензии AstraZeneca только начали выпускать, поэтому ее не имеет смысла использовать в тех странах, где и так избыток препаратов.

Миф 3. Вакцина CoviShield опасна и неэффективна, потому что не прошла всех стадий исследований

Это не новая вакцина. Это AstraZeneca, которая прошла переквалификацию ВОЗ, все необходимые регламенты, которые требуются для вакцин. Это препарат, который просто производится в другом месте, а не на первом производстве, где был начат выпуск. Это не индийский препарат. А как известно, AstraZeneca прошла все доклинические исследования и ряд стадий клинических исследований. AstraZenecа, заботясь о своей репутации, первой будет контролировать все процессы производства на заводе-изготовителе Serum Institute.

Миф 4. Разрешение ВОЗ на экстренное использование получила лишь вакцина AstraZeneca, а CoviShield такого разрешения не имеет

CoviShield – это аналог AstraZenecа, поэтому эта вакцина имеет идентичные разрешения, поскольку прошла переквалификацию ВОЗ. Она разрешена к экстренному использованию. Разница между CoviShield и AstraZenecа – только в названии. Практика, когда вакцины разрабатываются в одной стране, а затем изготавливаются в той же Индии – общепринята в течение многих лет.

Миф 5. Врачи, которые должны получить прививку первыми, отказываются от вакцинации

В первую очередь предусмотрена вакцинация медиков, которые будут работать в составе мобильных бригад и тех, которые работают с больными COVID.

Врачи действительно отказываются от вакцинации – и это во всем мире. И в Израиле, и во Франции, и в Германии. Но не потому, что считают вакцину опасной, а потому, что они переболели. Практически все медики уже переболели, некоторые тяжело, а некоторые – и не раз. Тогда зачем им использовать вакцину, если уже есть антитела? Эту вакцину лучше отдать другому, кто не болел.

Миф 6. Все индийские вакцины намного хуже европейских и вызывают много побочных последствий

Такого уровня производства вакцин, который есть в Индии, нет в большинстве стран мира. Но есть бизнес-интересы, борьба между компаниями. Вакцины выпускаются во многих местах и иногда может возникать определенное неморальное поведение некоторых производителей, которые ищут компромат и продуцируют ложную информацию. Стоит понимать, что проблема с дезинформацией есть во всех сферах, это касается не только вакцин. А что касается побочных последствий – они могут возникать от любой вакцины. Бывают и осложнения, и об этом стоит говорить правду. Поэтому мы специально готовили эти мобильные бригады, которые знают, как правильно делать прививки, кому можно их делать, а кому нет. Предлагая прививки, мы даем человеку право выбора. Пусть каждый подумает, что хуже: вакцинироваться и получить покраснение или повышенную температуру или не вакцинироваться и рисковать попасть в реанимацию и не знать, выживешь или нет.

Источник: "ГОРДОН"

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.