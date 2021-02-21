Ляшко рассказал, когда вакцина от коронавируса может быть доступна на коммерческом рынке

В госбюджете Украины предусмотрены средства для бесплатной вакцинации от коронавируса всех желающих, сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Вакцина от коронавируса на коммерческом рынке Украины может появиться не раньше второго полугодия 2021 года. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время визита в Черниговскую область 21 февраля, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что в госбюджете предусмотрены средства для бесплатной вакцинации всех желающих.

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, вакцинируются", – заявил Ляшко.

В то же время, по его словам, из-за за ограниченного доступа к вакцинам на рынке и невозможности прививать всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур.

Ляшко отметил, что детей не будут прививать, так как ни одна вакцина от коронавируса пока не проходила испытания на несовершеннолетних.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце. Точную дату поставок в Минздраве назвать не могут.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.