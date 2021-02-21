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Ляшко рассказал, когда вакцина от коронавируса может быть доступна на коммерческом рынке

В госбюджете Украины предусмотрены средства для бесплатной вакцинации от коронавируса всех желающих, сказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

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Ляшко: Все, кто захочет вакцинироваться, вакцинируются
Ляшко: Все, кто захочет вакцинироваться, вакцинируются
Фото: EPA

Вакцина от коронавируса на коммерческом рынке Украины может появиться не раньше второго полугодия 2021 года. Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время визита в Черниговскую область 21 февраля, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что в госбюджете предусмотрены средства для бесплатной вакцинации всех желающих.

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, вакцинируются", – заявил Ляшко.

В то же время, по его словам, из-за за ограниченного доступа к вакцинам на рынке и невозможности прививать всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур.

Ляшко отметил, что детей не будут прививать, так как ни одна вакцина от коронавируса пока не проходила испытания на несовершеннолетних.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце. Точную дату поставок в Минздраве назвать не могут.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США). Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.

21 февраля Степанов заявил, что вакцина от коронавируса AstraZeneca уже отгружена и прибудет в Украину из Индии через несколько дней.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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