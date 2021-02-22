Зеленский о вакцине, за которой в Индию полетел Степанов: Одна из лучших

В приоритете Украины два препарата против коронавируса – от компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, сообщил президент Владимир Зеленский. Контролировать поставку первой партии вакцины AstraZeneca вылетел в Индию министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Зеленский заявил, что вакцина от COVID-19 AstraZeneca (CoviShield) выехала с завода в Индии в направлении Украины Фото: president.gov.ua

Препарат от COVID-19 AstraZeneca (CoviShield), который должен быть доставлен в Украину из Индии – одна из лучших вакцин в мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам во время форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президента спросили об эффективности вакцины производства Serum Institute (CoviShield), контролировать отправку которой в Украину вылетел министр здравоохранения Максим Степанов.

"Одна из лучших вакцин, – ответил Зеленский. – Не хочу говорить, когда прибудет, хочу дождаться, когда она прибудет. Загружена. С завода выехала в нашем направлении".

По словам Зеленского, в приоритете у Украины два препарата против коронавируса – от компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, отдельно в Индии Украина ведет переговоры о поставке "еще одной вакцины".

Препарат AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, что имеет мощности для производства в Индии. Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использования, отмечается на сайте Минздрава.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сегодня заявил, что вакцину от коронавируса доставят в Украину утром 23 февраля.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca.

14 февраля Степанов сообщил, что поставки задерживаются. 21 февраля министр рассказал, что лично проконтролировал отгрузки первой партии вакцины AstraZeneca из Индии и 500 тыс. доз препарата будут в Украине в ближайшее время.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.