"Мне написали, что отец Андрея в больнице с коронавирусом, а жил он с нами". Жена Джеджулы рассказала, как узнала, что у нее COVID-19

"Думала, что меня обошло, да и негде было подцепить – была аккуратна, всю беременность просидела дома и сейчас только прогулки с малышкой. Не буду описывать всю эту историю, но скажу так – узнала из инста о вероятности своей болезни (у меня был шок), мне написали, что отец Андрея лежит в больнице с коронавирусом, а жил он с нами последнее время. Побежала сразу сдавать тест – он положительный", – написала супруга Джеджулы.

Она отметила, что о болезни ее свекра дома знали все, кроме нее. Она же принимала появившиеся температуру и рвоту за признаки отравления и переутомления.

Леус сообщила, что, получив результаты теста, находится на самоизоляции. Она не уточнила, кто в это время присматривает за ее четырехмесячной дочерью.

"Честно говоря, как узнала, ревела часа два. Берегите себя, своих близких и людей, которые вас окружают, а не как некоторые, только себя. И отдельная благодарность человеку, от которого узнала и пошла сдавать тест. Я могла заразить дочь и остальных близких мне людей", – написала Леус.

Джеджула не комментирует обвинения супруги в том, что скрывал от нее болезнь отца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юля Леус (@yla__yla)