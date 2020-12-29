Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2020
 
Новости

"Для меня главное – здоровье малышки, которое он вчера подубил. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала шокирующее заявление из больницы

По словам беременной супруги украинского ведущего Андрея Джеджулы Юлии Леус, она готовится обнародовать подробности домашнего конфликта, после которого жизнь будущего ребенка оказалась под угрозой. Джеджула в свою очередь заявил, что также ответит на вопросы фолловеров.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джеджула и Леус поженились в 2017 году
Джеджула и Леус поженились в 2017 году
Фото: djedjula / Instagram

Беременная жена украинского ведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус 29 декабря в Instagram сообщила, что находится в клинике под капельницами.

По словам Леус, она была госпитализирована после того, как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. 28 декабря в Instagram Stories она сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине супруга, однако в публикации не стала упоминать имя мужа, используя местоимения. При этом, отвечая на вопросы фолловеров, Леус подтвердила, что речь в публикации идет именно о нем.

"Спасибо огромное за вашу поддержку, мне ее не хватало последних семь месяцев, и я рада, что смогла поделиться и не держать в себе эту обиду. Спрашивали меня: "Он [по гороскопу] Дева, мстить будет?" Конечно, будет, как и всем остальным всегда мстил, обливал грязью, а я, дурочка, тоже сначала верила. Пусть поливает и утонет в своей лжи! Для меня сейчас самое главное – здоровье малышки, которое он вчера подубил, про себя молчу!" – сообщила она.

"Никогда не могла подумать, что Андрей может такое чудить. Наоборот, должен сейчас заботиться о вас!" – отреагировали на публикацию фолловеры.

Леус в ответ пообещала выйти вечером 29 декабря в эфир, чтобы рассказать подробности семейной драмы.

"Юля, берегите себя и малышку. Давайте этому огласку, не закрывайтесь в себе! Домашнее насилие – это ужасно", – прокомментировали публикацию подписчики.

Джеджула также разместил в Instagram Stories сообщение для подписчиков, заявив, что расскажет в 20.00 29 декабря свою версию событий. Комментируя на своей странице его инициативу, супруга назвала ведущего "посмешищем".

"Лучше бы лекарства ребенку передал. Посмешище", – написала она.

27 декабря Леус обнародовала в сети пост о домашнем насилии, рассказав, как нужно действовать жертве домашнего насилия.

Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц

30 августа 2020 года супруга шоумена сообщила о беременности. В октябре пара сообщила, что у них родится дочь.

Ранее ведущий был женат на певице Санте Димопулос, которая родила ему сына Даниэля (2008).

Теги: Андрей Джеджула, скандал, беременность, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию
  Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию
Алеся БАЦМАН
  "Страну, с...ка, просрали". Топ-7 "зашкваров" в Украине 2020 года
  "Страну, с...ка, просрали". Топ-7 "зашкваров" в Украине 2020 года
Наталия ДВАЛИ
  "Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное
  "Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Для меня главное – здоровье малышки, которое он вчера подубил. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала шокирующее заявление из больницы
"Для меня главное – здоровье малышки, которое он вчера подубил. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала шокирующее заявление из больницы
Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Ефименко
Умер исполнитель песни "Обручальное кольцо" Ефименко
Крус снялась для обложки российского глянца
Крус снялась для обложки российского глянца
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
В Париже умер модельер Пьер Карден
В Париже умер модельер Пьер Карден
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Анита Луценко: Официально я не замужем
Анита Луценко: Официально я не замужем
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS