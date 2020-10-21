"Хотелось сделать нетривиально". Джеджула заказал вертолет, чтобы узнать пол будущего ребенка

Украинский шоумен Андрей Джеджула узнал пол будущего ребенка по цвету дыма, который распылял арендованный им вертолет.

Украинский телеведущий Андрей Джеджула 20 октября на своей странице в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен полет вертолета, распыляющего над площадкой розовый дым – таким образом шоумен и его беременная супруга Юлия узнали, что у них родится девочка.

По словам Джеджулы, конверт с результатами УЗИ, в котором в том числе был указан пол ребенка, они с женой не раскрывали в течение трех недель.

"Мы не решились вскрыть его и даже краем глаза взглянуть. Хотелось сделать это нетривиально! И вдохновение пришло от итальянского танцующего дедушки [Джанлуки Вакки], который задействовал для такого перформанса малую авиацию. А чем мы хуже в Украине? Да ничем не хуже! Даже вертолет покруче использовали", – написал он.

О том, что Джеджула во второй раз станет отцом, стало известно в конце августа. Ведущий признался, что мечтает о двойне.

Джеджула и Юлия Леус обвенчались в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц. Ранее ведущий был женат на певице Санте Димопулос, которая родила ему сына Даниэля (2008).

Для Юлии это будет второй ребенок – от предыдущих отношений у нее есть дочь, которой в июне исполнилось 18 лет.