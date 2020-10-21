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21 октября, 2020
 
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"Хотелось сделать нетривиально". Джеджула заказал вертолет, чтобы узнать пол будущего ребенка

Украинский шоумен Андрей Джеджула узнал пол будущего ребенка по цвету дыма, который распылял арендованный им вертолет.

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Джеджула и Леус обвенчались в 2017 году
Джеджула и Леус обвенчались в 2017 году
Фото: yla__yla / Instagram

Украинский телеведущий Андрей Джеджула 20 октября на своей странице в Instagram опубликовал ролик, на котором запечатлен полет вертолета, распыляющего над площадкой розовый дым – таким образом шоумен и его беременная супруга Юлия узнали, что у них родится девочка.

По словам Джеджулы, конверт с результатами УЗИ, в котором в том числе был указан пол ребенка, они с женой не раскрывали в течение трех недель.

"Мы не решились вскрыть его и даже краем глаза взглянуть. Хотелось сделать это нетривиально! И вдохновение пришло от итальянского танцующего дедушки [Джанлуки Вакки], который задействовал для такого перформанса малую авиацию. А чем мы хуже в Украине? Да ничем не хуже! Даже вертолет покруче использовали", – написал он. 

О том, что Джеджула во второй раз станет отцом, стало известно в конце августа. Ведущий признался, что мечтает о двойне.

Джеджула и Юлия Леус обвенчались в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц. Ранее ведущий был женат на певице Санте Димопулос, которая родила ему сына Даниэля (2008). 

Для Юлии это будет второй ребенок – от предыдущих отношений у нее есть дочь, которой в июне исполнилось 18 лет. 

Теги: Андрей Джеджула, дети, беременность, телеведущий
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