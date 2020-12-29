Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2020
 
Новости

"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде

Украинский ведущий Андрей Джеджула поделился в сети снимком, на котором позирует вместе с женой украинского продюсера и рэпера Потапа (Алексея Потапенко) – певицей Настей Каменских.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джеджула назвал сотрудничество с Каменских беспроблемным
Джеджула назвал сотрудничество с Каменских беспроблемным
Фото: djedjula / Instagram

Украинский ведущий Андрей Джеджула 28 декабря разместил в сети совместное фото с украинской певицей Настей Каменских.

На снимке ведущий запечатлен в костюме, а певица позирует в черном комбинезоне с высокими прозрачными вставками, оголяющими ноги и бедра. На опубликованном снимке видно, что из-под сетки выглядывает кайма нижнего белья Каменских.

астя, знаю тебя много лет, и всегда твои выступления – праздник для гостей и беспроблемная работа для меня как организатора праздника и ведущего!" – подписал он публикацию.

"Зачем вообще на ней эти трусы?" – отреагировали на фото подписчики Джеджулы.

"Все вопросы к [мужу певицы, украинскому продюсеру и певцу] Потапу. Я одет", – отшутился ведущий.

"Настя очень красивая в любом образе", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Андрей Джеджула родился в 1975 году в Киеве. Он ведет новости на телеканале "Дом", а также является ведущим корпоративов и мероприятий. Джеджула женат – вместе с женой Юлией они готовятся к пополнению в семье. У пары родится девочка.

Каменских стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK. 23 мая 2019 года Потап женился на Каменских.

Теги: Андрей Джеджула, Настя Каменских, певица, телеведущий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию
  Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию
Алеся БАЦМАН
  "Страну, с...ка, просрали". Топ-7 "зашкваров" в Украине 2020 года
  "Страну, с...ка, просрали". Топ-7 "зашкваров" в Украине 2020 года
Наталия ДВАЛИ
  "Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное
  "Я знаю, кто хотел меня убить". Что выяснили расследователи Bellingcat об отравлении Навального. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Крус снялась для обложки российского глянца
Крус снялась для обложки российского глянца
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Шоптенко рассказала, как училась на облицовщика-плиточника
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
Верещук устроила в тире стрельбу по мишеням. Видео
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
"Все вопросы к Потапу. Я одет". Джеджула обнародовал фото с Каменских в откровенном наряде
В Париже умер модельер Пьер Карден
В Париже умер модельер Пьер Карден
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
Медики рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Фрейндлих – Telegram-канал
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Как приготовить вегетарианские оливье и шубу по рецепту Tayanna
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
Комаров обнародовал фото поцелуя с женой
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Анита Луценко: Официально я не замужем
Анита Луценко: Официально я не замужем
Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"
Netflix выпустил фильм-сатиру, героиня которого заявила, что "нет такого места, как Украина"
Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты
Как украсить елку к Новому году. Сумская показала свои варианты
Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"
Какие подарки можно, а какие не стоит дарить женщине на Новый год? Советы от звезды "Танцев со звездами"
"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост
"Перевернула жизнь". Успенская в день рождения дочери обнародовала трогательный пост
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS