"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом

Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в желтом платье в ретростиле, отороченном перьями. Певица продемонстрировала ногу в высоком разрезе.
Фото были сделаны во время съемок шоу "Маска" на канале "Украина".
"Это будет невероятное шоу! Каждый момент, каждая деталь – это что-то фантастическое!" – написала она.
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Подписчики прокомментировали пост.
"Однозначно самый охеренный образ из тех, что я видела", – написала bear_and_diamond.
"Сногсшибательно!"– отметил s.e.r.g.e.y.fv.
"Эталон красоты! Восхищаюсь!" – заявила voloshinaliudmila7.
"Очень шикарно одета", – написал igorstepanov3803.
Каменских является звездным детективом на шоу "Маска" канала "Украина". Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Участники проекта – украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам.
Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.