"Эталон красоты!", "Самый охеренный образ", "Очень шикарно одета". Каменских надела платье с огромным разрезом

Поклонники украинской певицы Насти Каменских пришли в восторг от ее откровенного платья в стиле ретро.

Каменских о проекте "Маска": Это будет невероятное шоу! Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в желтом платье в ретростиле, отороченном перьями. Певица продемонстрировала ногу в высоком разрезе.

Фото были сделаны во время съемок шоу "Маска" на канале "Украина".



"Это будет невероятное шоу! Каждый момент, каждая деталь – это что-то фантастическое!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики прокомментировали пост.

"Однозначно самый охеренный образ из тех, что я видела", – написала bear_and_diamond.

"Сногсшибательно!"– отметил s.e.r.g.e.y.fv.

"Эталон красоты! Восхищаюсь!" – заявила voloshinaliudmila7.

"Очень шикарно одета", – написал igorstepanov3803.

Каменских является звездным детективом на шоу "Маска" канала "Украина". Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer. Участники проекта – украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.