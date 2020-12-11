A Huevo. Вышла танцевальная версия песни NK. Аудио
Украинская певица NK (Настя Каменских) презентовала новый вариант трека A Huevo. Танцевальную версию Dance Version исполнительница опубликовала на своем YouTube-канале 11 декабря. "Ждала пятницы, чтобы презентовать вам новую танцевальную версию вашего любимого трека!" – написала она. Авторы ремикса – муж Каменских, музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) и DJ Lili Puto. 4 сентября 2020 года NK выпустила клип на оригbнальный вариант трека A Huevo.
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