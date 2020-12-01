Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2020
 
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Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"

Украинская певица Настя Каменских примет участие в шоу "Маска" на канале "Украина" в качестве детектива. Вместе с коллегами Олей Поляковой и Dzidzio (Михаилом Хомой) ей предстоит разгадать, кто из звезд украинского шоу-бизнеса, спорта или политиков прячется под той или иной маской.

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Каменских: Съемки уже начались
Каменских: Съемки уже начались
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска" на канале "Украина". Об этом она написала 1 декабря в Instagram.

"Жду не дождусь, когда мы с моими коллегами будем отгадывать знаменитостей, которые скрываются за масками! Надеюсь, мой опыт, интуиция и любовь к детективному жанру помогут в этом", – написала она.

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала. Участниками проекта станут украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам.

Ведущим телепроекта заявлен Владимир Остапчук. Звездными детективами уже стали украинская певица Оля Полякова и украинский певец Dzidzio (Михаил Хома). Дата премьеры шоу пока не разглашается.

3 октября на канале "1+1" состоялась премьера шоу "Маскарад", в котором две команды соревновались за то, чтобы получить право отгадать звезду, которая прячется в маскарадном костюме.

После этого ТРК "Украина" обвинила коллег в плагиате. В ответ на это представители канала "1+1" заявили, что намерены защитить в суде честь и деловую репутацию.

Теги: Настя Каменских, Оля Полякова, Dzidzio, ТРК Украина, шоу Маска
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