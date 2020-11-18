Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2020
 
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"Давайте помогать вместе". Каменских стала амбассадором "Таблеточек"

По словам украинской певицы Насти Каменских, ей уже удалось собрать 250 тыс. грн для фонда "Таблеточки" благодаря проведению авторского фитнес-интенсива.

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Каменских: Каждый благотворительный взнос шанс на победу и жизнь
Каменских: Каждый благотворительный взнос – шанс на победу и жизнь
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских стала амбассадором фонда "Таблеточки". Об этом она сообщила 18 ноября в Instagram.

"Я искренне разделяю цель команды "Таблеточки" в помощи детям с онкологическими заболеваниями, поэтому с радостью приняла предложение стать другом и мотиватором для них", – рассказала певица.

По словам артистки, ей уже удалось собрать для подопечных фонда 250 тыс. грн благодаря авторскому фитнес-проекту Rock your body.

"Эта сумма превратится в жизненно-важные лекарства для детей из отделения интенсивной химиотерапии детской больницы "Охматдет". Давайте продолжим помогать. Ведь каждый наш благотворительный взнос – шанс на победу и жизнь", – призвала Каменских.

Артистка подчеркнула, что детский рак излечим, если бороться с ним всем вместе.

"Доказательство тому – тысячи детей-победителей, которые выздоровели и продолжают жить полноценной жизнью. Впереди еще много детских побед. Ребята, давайте помогать вместе", – подытожила артистка.

"Таблеточки" – основанный в 2011 году в Украине благотворительный фонд, который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Фонд оказывает детям и родителям паллиативную и психологическую помощь, развивает волонтерское и донорское движение в Украине.

Ежемесячно под опекой фонда находится около 400 детей и 19 онкоотделений.

Теги: благотворительность, благотворительный фонд , Таблеточки, Настя Каменских, певица
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