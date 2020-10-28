Основательница фонда "Таблеточки" о передаче денег для программы по диагностике онкозаболеваний на ремонт дорог: Возьмите, пусть катафалки не подпрыгивают на ямах

Кабинет Министров Украины разрешил выделить часть денег для программы по диагностике онкозаболеваний на строительство дорог. Основательница фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко заявила, что Минздрав Украины таким образом отдал деньги, предназначенные для лечения больных онкологическими заболеваниями.

Кудиненко: Кстати, пару дней назад случайно узнали, что в "Охматдете" уже два месяца не работает единственный в больнице компьютерный томограф Фото: Olya Kudinenko / Facebook

Основательница фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко раскритиковала решение Кабинета Министров Украины передать деньги для программы по диагностике онкозаболеваний на строительство дорог. Об этом она написала в своем Facebook.

"Вчера стало известно, что Минздрав отдал 65 млн грн с онкологии на ремонт дорог. Мы в фонде разобрались и вот, что хотим сказать. На самом деле, отдали почти 105 млн грн и деньги эти не использовались три года. Их выделили для развития диагностической лаборатории Национального института рака. За три года руководство института и больницы не смогли придумать, что можно улучшить и сделать в диагностике украинцев", – отметила Кудиненко.

Она высказала мнение, что государственные институции неинтересны их руководителям – "они ничьи, нет у них заказчика и потребитель не спрашивает с них, потребитель за эту работу не платит".

Глава фонда считает, что Минздрав, "который не контролирует свои ведомственные организации", не борется за развитие медицины, а высокопоставленные чиновники говорят, что денег на медицину не хватает, "а при случае отдают их куда-то в другое место".

"В общем, ужас, правда. Кстати, пару дней назад случайно узнали, что в "Охматдете" уже два месяца не работает единственный в больнице компьютерный томограф. Его ремонт – 4 млн грн. Руководители больницы не кричат об этом, Минздрав, который отвечает за больницу, сообщает, что денег на ремонт нет. Но на дороги – возьмите, пусть катафалки не подпрыгивают на ямах", – добавила Кудиненко.

27 октября издание "Наші гроші" обратило внимание на то, что Кабмин передал на развитие дорог во Львовской области 61,5 млн грн из проекта бюджетной программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний. Всего из программы Минздрава забрали 104,752 млн грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко объяснил, что Кабинет Министров Украины перераспределил средства, выделенные на проект по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, так как в этом году данный проект невозможно было реализовать.