  "Я, как человек, который любит женщину, любил и ее детей". Потап рассказал об отношениях с дочерью экс-супруги Горовой

По словам украинского певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко), сейчас дочь его экс-супруги и партнера по бизнесу Ирины Горовой Наталья Горовая работает в одной из их компаний.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) в интервью, которое 10 декабря размещено на YouTube-канале "Зе Интервьюер", рассказал, что не пытался заменить отца для дочери своей первой жены – продюсера и партнера по бизнесу Ирины Горовой Натальи Горовой.

"Мы встречались с Ирой, и у нее была маленькая дочь – годик, по-моему. Пять или шесть месяцев? Я, естественно, как человек, который любит женщину, любил все, что вокруг этой женщины – и ее детей, ее работу, ее жизнь. Поэтому я автоматически прописал сразу себе, что Наташа – и мой ребенок тоже. То есть я не буду лезть ей в отцы, – потому что как раз с ее папой [музыкантом Юрием Горовым] мы очень хорошо дружим, – но я зато буду классным еще одним папой. Еще одним уровнем защиты", – рассказал он.

Ирина Горовая с 23-летней дочерью Натальей. Фото: natashka.gorovaya / Instagram

По словам Потапа, сейчас они с Натальей – не чужие люди.

"Мы родственники не по крови, а родственники по любви. Я радуюсь ее успехам", – сообщил он.

Артист сообщил, что сейчас Наталья Горовая работает в одной из его компаний.

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Видео: Зе Интервьюер / YouTube

Наталья Горовая – дочь продюсера Ирины Горовой от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. В браке с украинским музыкантом Потапом (Алексеем Потапенко) Горовая родила сына Андрея (2008).

В декабре 2016 года супруги объявили о разводе. 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.