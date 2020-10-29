Издевались и просили взять автографы. Дочь Горовой рассказала, как сверстники набивались в друзья, узнав, кто ее родители

Дочь украинского продюсера Ирины Горовой Наталья Горовая часто задумывается о том, что люди могут дружить с ней из корыстных побуждений. Об этом она написала 29 октября в Instagram.
"Страшно, что люди могут увидеть во мне лишь дочку известных родителей. Страшно узнать, что близкий человек общался, чтобы быть ближе к кому-то. Помню, в школе часто просили автографы брать у [отчима, рэпера] Потапа, [певицы] Насти [Каменских], [группы] "Время и Стекло". Даже издевались. Когда пришла в университет, мне человек 10 написали: "А давай дружить, у тебя папа Потап, да?" Так и писали", – рассказала Горовая.
Она отметила, что после пережитого бережно относится к своему кругу общения и уверена в тех, кто рядом.
"Время показывает, кто с тобой, а кто нет", – резюмировала она.
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«а ты не думаешь, что с тобой общаются и встречаются ради выгоды?» - кто-то спросил на F3 Такие мысли проносились и продолжают проноситься в моей голове ой как часто. Страшно, что люди могут увидеть во мне лишь дочку известных родителей. Страшно узнать о том, что близкий мне человек общался только чтобы быть ближе к кому-то Помню, в школе часто просили автографы брать у Потапа, Насти, Время и Стекло даже те, с кем не дружила Даже издевались )) отхватывала я прилично от одного класса когда пришла в университет мне человек 10-15 написали «а давай дружить, у тебя папа Потап , да?» без шуток так и писали Я очень бережно отношусь к своему кругу общения - те, кто рядом со мной - я в них уверена, это моя опора и поддержка. Это люди, с которыми я очень многое прошла и могу доверять. Как бы не складывалась судьба - я знаю, что всегда могу положиться на этих людей. Но конечно были и прецеденты, когда после окончания общения я слышала как люди обо мне отзывались, даже хотели навариться на мне..и смех и грех как говориться Но в целом , я открытый человек. При общении не накручиваю себя ненужными мыслями. Время показывает, кто с тобой, а кто нет Берегите себя и близких
Наталья Горовая – дочь продюсера Ирины Горовой от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. В браке с украинским музыкантом Потапом (Алексеем Потапенко) Горовая родила сына Андрея. В декабре 2016 супруги объявили о разводе. 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.