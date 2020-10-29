Издевались и просили взять автографы. Дочь Горовой рассказала, как сверстники набивались в друзья, узнав, кто ее родители

По словам дочери украинского продюсера Ирины Горовой Натальи Горовой, однокурсники сразу захотели с ней дружить, когда узнали, кем являются ее родители.

Дочь украинского продюсера Ирины Горовой Наталья Горовая часто задумывается о том, что люди могут дружить с ней из корыстных побуждений. Об этом она написала 29 октября в Instagram.

"Страшно, что люди могут увидеть во мне лишь дочку известных родителей. Страшно узнать, что близкий человек общался, чтобы быть ближе к кому-то. Помню, в школе часто просили автографы брать у [отчима, рэпера] Потапа, [певицы] Насти [Каменских], [группы] "Время и Стекло". Даже издевались. Когда пришла в университет, мне человек 10 написали: "А давай дружить, у тебя папа Потап, да?" Так и писали", – рассказала Горовая.

Она отметила, что после пережитого бережно относится к своему кругу общения и уверена в тех, кто рядом.

"Время показывает, кто с тобой, а кто нет", – резюмировала она.

Наталья Горовая – дочь продюсера Ирины Горовой от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. В браке с украинским музыкантом Потапом (Алексеем Потапенко) Горовая родила сына Андрея. В декабре 2016 супруги объявили о разводе. 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.