Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом

Дочь продюсера Ирины Горовой Наталья Горовая на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена в объятиях своего бойфренда.
На одной из фотографий дочь Горовой позирует спиной к камере, на другом снимке фотограф запечатлел поцелуй пары.
"Быть счастливой очень просто", – подписала она фотографии.
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Наталья Горовая – дочь продюсера Ирины Горовой от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. В браке с украинским музыкантом Потапом (Алексеем Потапенко) Горовая родила сына Андрея. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе.
В июне дочь Горовой поделилась в сети снимком, на котором была запечатлена в футболке с надписью "Влюбилась".