Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом

22-летняя дочь продюсера Ирины Горовой Наталья Горовая разместила в сети серию снимков со своим бойфрендом.

Горовая: Быть счастливой очень просто Фото: natashka.gorovaya / Instagram

Дочь продюсера Ирины Горовой Наталья Горовая на своей странице в Instagram обнародовала снимки, на которых запечатлена в объятиях своего бойфренда.

На одной из фотографий дочь Горовой позирует спиной к камере, на другом снимке фотограф запечатлел поцелуй пары.

"Быть счастливой очень просто", – подписала она фотографии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram быть счастливой очень просто Публикация от N A T A L I E (@natashka.gorovaya) 3 Авг 2020 в 10:20 PDT

Наталья Горовая – дочь продюсера Ирины Горовой от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. В браке с украинским музыкантом Потапом (Алексеем Потапенко) Горовая родила сына Андрея. В декабре 2016 года супруги объявили о разводе.

В июне дочь Горовой поделилась в сети снимком, на котором была запечатлена в футболке с надписью "Влюбилась".