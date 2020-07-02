Дочь Горовой отравилась алкоголем и набила на лице синяк

22-летняя дочь продюсера Ирины Горовой Наталья Горовая считает, что из-за ретроградного Меркурия в ее жизни произошел ряд неприятностей. Об этом она написала в Instagram.
В частности, Горовая заявила, что ударилась об окно, в результате чего на ее лице появился синяк. Кроме этого, дочь Горовой отравилась алкоголем, из-за чего весь день не могла встать с постели.
"Ну что могу сказать? Такие вещи объединяют, хоть и не приносят особой радости", – подытожила она.
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Ретроградный Меркурий и наши выходные Удариться об окно и получить синяк на лице Получить алкогольное отравление и пролежать воскресенье с тошнотой Хотеть пойти в сауну очень очень и не пойти из за отравления и давления Сломать на даче дедушкину любимую елочку Выключился свет - а соответственно нет электричества , возможности готовить, смотреть телевизор, принимать душ. Хм, ну что могу сказать - такие вещи как никак объединяют , хоть и не приносят особой радости. Например сейчас все парятся , пока я наконец-то могу покушать супчик - а я злюсь, потому что блин! Как я хочу в сауну Заприметила нас @gorovaya_irina пока мы с @ruslan.olegovich99 болтали Поддержка близких всегда самая приятная
Наталья Горовая – дочь продюсера Ирины Горовой от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. В браке с украинским музыкантом Потапом (Алексеем Потапенко) Горовая родила сына Андрея. В декабре 2016 супруги объявили о разводе.
Ретроградный Меркурий – это условное название оптической иллюзии, при которой планета меняет курс и движется в обратную сторону. Астрологи считают, что в этот период жизнь может выйти из строя. На ретроградный Меркурий также жаловался певец Dantes.