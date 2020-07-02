Дочь Горовой отравилась алкоголем и набила на лице синяк

22-летняя дочь продюсера Ирины Горовой Наталья Горовая считает, что в череде преследующих ее неприятностей виноват ретроградный Меркурий.

Дочь Горовой: Такие вещи объединяют, хоть и не приносят радости Фото: natashka.gorovaya / Instagram

22-летняя дочь продюсера Ирины Горовой Наталья Горовая считает, что из-за ретроградного Меркурия в ее жизни произошел ряд неприятностей. Об этом она написала в Instagram.

В частности, Горовая заявила, что ударилась об окно, в результате чего на ее лице появился синяк. Кроме этого, дочь Горовой отравилась алкоголем, из-за чего весь день не могла встать с постели.

"Ну что могу сказать? Такие вещи объединяют, хоть и не приносят особой радости", – подытожила она.

Наталья Горовая – дочь продюсера Ирины Горовой от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. В браке с украинским музыкантом Потапом (Алексеем Потапенко) Горовая родила сына Андрея. В декабре 2016 супруги объявили о разводе.

Ретроградный Меркурий – это условное название оптической иллюзии, при которой планета меняет курс и движется в обратную сторону. Астрологи считают, что в этот период жизнь может выйти из строя. На ретроградный Меркурий также жаловался певец Dantes.