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25 июня, 2020
 
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Дочь Горовой сфотографировалась в футболке с надписью "Влюбилась" и показала бойфренда

22-летняя дочь продюсера Ирины Горовой Наталья Горовая в социальных сетях рассказала о событиях в личной жизни.

Горовая: Ценю каждый момент
Горовая: Ценю каждый момент
Фото: natashka.gorovaya / Instagram

22-летняя дочь продюсера Ирины Горовой Наталья Горовая в Instagram заявила, что переживает интересный период в своей жизни.

"Так ценю каждый момент. Просто счастливая", – написала она, проиллюстрировав текст снимком, на котором запечатлена в футболке с надписью "Влюбилась". 

Дочь Горовой также обнародовала совместные снимки со своим бойфрендом. 

ы сделали музыку погромче, много танцевали и гуляли по ночной Одессе", – поделилась событиями из жизни Горовая. 

Наталья Горовая – дочь продюсера Ирины Горовой от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. В браке с украинским музыкантом Потапом (Алексеем Потапенко) Горовая родила сына Андрея. В декабре 2016 супруги объявили о разводе. 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.

Теги: Потап и Настя, Потап, Ирина Горовая, Алексей Потапенко, Наталья Горовая
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