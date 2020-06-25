Дочь Горовой сфотографировалась в футболке с надписью "Влюбилась" и показала бойфренда

22-летняя дочь продюсера Ирины Горовой Наталья Горовая в социальных сетях рассказала о событиях в личной жизни.

22-летняя дочь продюсера Ирины Горовой Наталья Горовая в Instagram заявила, что переживает интересный период в своей жизни.

"Так ценю каждый момент. Просто счастливая", – написала она, проиллюстрировав текст снимком, на котором запечатлена в футболке с надписью "Влюбилась".

Дочь Горовой также обнародовала совместные снимки со своим бойфрендом.

"Мы сделали музыку погромче, много танцевали и гуляли по ночной Одессе", – поделилась событиями из жизни Горовая.

Наталья Горовая – дочь продюсера Ирины Горовой от первого брака с музыкантом Юрием Горовым. В браке с украинским музыкантом Потапом (Алексеем Потапенко) Горовая родила сына Андрея. В декабре 2016 супруги объявили о разводе. 23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских.