"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке

Украинский продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) рассказал, что обратил внимание на будущую певицу Санту Димопулос, когда, будучи студентом, проходил практику в одной из школ на Русановке в Киеве.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) в эфире авторской передачи, которая выходит на YouTube-канале 2POpodcast, рассказал, что, будучи студентом, проходил практику в киевской школе №139 на Русановке, в которой тогда училась певица Санта Димопулос.

"Я – молодой практикант, пришел в школу, пьяненький немножко. У меня стоит класс, 9-В, по-моему, и там стоит Санта Димопулос – будущая звезда и танцовщица. Красивая девочка, вот как [украинская певица боливийского происхождения] Michelle Andrade – вот такой типаж. Я просто обратил на нее внимание, и мне пацаны такие говорят: "Еще раз на нее посмотришь..." Девятый класс! Приходилось с ними выходить и еще что-то доказывать: "Я сам с Русановки, братва", – рассказал Потап.

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Видео: 2POpodcast / YouTube

Потап родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию.

В 2006 году вместе с певицей Настей Каменских создал дуэт "Потап и Настя". В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Сейчас он пишет ей песни для сольного проекта NK, а также продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade.

Был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.