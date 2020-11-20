Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2020
 
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Потап показал утро с Каменских

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) поделился с поклонниками семейным снимком, на котором запечатлен вместе с женой – певицей Настей Каменских.

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Каменских и Потап поженились весной 2019 года
Каменских и Потап поженились весной 2019 года
Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 20 ноября на своей странице в Instagram обнародовал совместное селфи с женой, певицей Настей Каменских.

На фото супруги запечатлены на улице в одежде для активного отдыха. 

"Это наше утро!" – подписал он публикацию.

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве. 

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также Потап продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее он был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.

Теги: Настя Каменских, семья, Потап
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