Потап показал утро с Каменских

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) поделился с поклонниками семейным снимком, на котором запечатлен вместе с женой – певицей Настей Каменских.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 20 ноября на своей странице в Instagram обнародовал совместное селфи с женой, певицей Настей Каменских.

На фото супруги запечатлены на улице в одежде для активного отдыха.

"Это наше утро!" – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) родился в 1981 году в Киеве.

С 2006-го по 2017 год Потап выступал с певицей Настей Каменских в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также Потап продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее он был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.