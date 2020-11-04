Бульвар Шоубиз
 
04 ноября, 2020
 
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"Еще тот шутник". Потап рассказал, как они с Настей "побывали" в Японии

Украинский рэпер, музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассекретил свое таинственное путешествие в Токио с женой, певицей NK (Настей Каменских).

Потап: Привет журналистам и читателям из Японии
Потап: Привет журналистам и читателям из Японии
Фото: realpotap / Instagram

Украинский рэпер, музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 2 ноября опубликовал в Instagram фото со своей женой, певицей NK (Настей Каменских), на котором они запечатлены в масках на фоне небоскреба.

Геолокацией рэпер отметил Токио (Япония). 

Вечером 3 ноября Потап в новом посте рассказал, что на самом деле они с Каменских гуляли по Киеву, и определенное место в центре города ему напомнило Японию.

"Мне позвонили все знаклмые и спросили: "А вы что, в Японии?" – признался он. Также Потап отметил, что некоторые издания выпустили новость о их с Настей поездке в Японию.

"Привет журналистам и читателям из Японии", – написал он.

"Леша, ты еще тот шутник", – отметил подписчик kuchma288.

С 2006-го по 2017 год Потап и Каменских выступали в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. В мае 2019 года Каменских и Потап зарегистрировали брак.

Сейчас Потап является автором песен для сольного проекта супруги NK, а также продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее Потап был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.

Теги: Япония, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, рэпер, Алексей Потапенко, певица NK, продюсер
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