"Еще тот шутник". Потап рассказал, как они с Настей "побывали" в Японии

Украинский рэпер, музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 2 ноября опубликовал в Instagram фото со своей женой, певицей NK (Настей Каменских), на котором они запечатлены в масках на фоне небоскреба.
Геолокацией рэпер отметил Токио (Япония).
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Вечером 3 ноября Потап в новом посте рассказал, что на самом деле они с Каменских гуляли по Киеву, и определенное место в центре города ему напомнило Японию.
"Мне позвонили все знаклмые и спросили: "А вы что, в Японии?" – признался он. Также Потап отметил, что некоторые издания выпустили новость о их с Настей поездке в Японию.
"Привет журналистам и читателям из Японии", – написал он.
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"Леша, ты еще тот шутник", – отметил подписчик kuchma288.
С 2006-го по 2017 год Потап и Каменских выступали в дуэте "Потап и Настя". В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. В мае 2019 года Каменских и Потап зарегистрировали брак.
Сейчас Потап является автором песен для сольного проекта супруги NK, а также продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Ранее Потап был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.