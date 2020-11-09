"Оставляю шоу-бизнес тебе". Потап прокомментировал творчество Monatik

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) считает, что артист и продюсер Monatik переплюнет своих коллег по шоу-бизнесу.

Потап – Monatik: Ты всех нас переплюнешь! Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 8 ноября в Instagram обнародовал совместное фото с коллегой Monatik.

"Ты настолько талантливая личность, что я спокойно оставляю шоу-бизнес тебе, ты всех нас переплюнешь!" – подписал снимок Потап.

На фото Monatik запечатлен в образе, напоминающем Потапа, – он одет в шапку и футболку с названием продюсерского центра Mozgi, возглавляемого Потапом. В таком виде Monatik принимал участие в съемках суперфинала шоу "Маскарад" на "1+1", одним из заданий которого была пародия на Потапа. Передача вышла в эфир 7 ноября.

2 ноября американский режиссер Майкл Грейси в комментариях на странице Monatik заявил, что ему было интересно наблюдать на видео, как проходили съемки мюзикла "Ритм", продюсируемого артистом.