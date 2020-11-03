  Американский режиссер Грейси прокомментировал украинский мюзикл "Ритм" от Monatik

По словам американского режиссера Майкла Грейси, ему понравилось то, что происходило на съемочной площадке украинского мюзикла "Ритм", спродюсированного украинским певцом Monatik.

Американский режиссер Майкл Грейси прокомментировал работу украинского певца Monatik над мюзиклом "Ритм". Свой комментарий Грейси оставил 2 ноября на странице Monatik в Instagram под постом-анонсом ролика о том, как снимался мюзикл.

"Мне было интересно посмотреть, как вы работаете", – написал он.

Monatik ответил на комментарий Грейси смайлом, изображающим благодарность.

Премьера мюзикла "Ритм" состоялась 3 сентября. В съемках приняли участие украинские певцы, хореографы и бизнесмены.

2 ноября, спустя два месяца после премьеры, Monatik на своем канале в YouTube обнародовал ролик, в котором показал, как проходили съемки мюзикла.

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Видео: MONATIK / YouTube

Режиссер и продюсер Майкл Грейси специализируется на съемках мюзиклов и короткометражных фильмов. Его лучшими работами являются музыкальная картина "Величайший шоумен" (2017) и документальный фильм о британском музыканте Элтоне Джоне "Рокетмен" (2019).