"РитмоLove". Monatik презентовал клип с Lida Lee и Nino о суперсиле, которая объединяет. Видео
Украинский певец Monatik 4 ноября на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "РитмоLove". В клипе снялись артистки продюсерского центра Monatik Lida Lee (Лидия Скорубская) и Nino (Нино Басилая). "РитмоLove" – это образ жизни главных героев видео. Тот случай, когда ты слышишь и чувствуешь ритм в каждом шаге, движении, шуме города, в каждом звуке вокруг и невозможно остановиться. Разные поколения, разное виденье, разные личности, но их объединяет одна суперсила – чувство ритма", – говорится в релизе видеоработы на странице Monatik в Facebook.
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