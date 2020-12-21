"Милая девочка без макияжа. Красотка!", "Счастье в глазах человека", "Очень настоящая". NK показала, как выглядит без косметики

Фаны украинской певицы NK (Насти Каменских) оценили ее снимки с пиццей в руках.

Каменских: Да или нет? Читтинг-день Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram снимки, для которых позировала с пиццей.

"Да или нет? Читтинг-день", – написала она.⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики прокомментировали пост.

"Такая милая девочка без макияжа. Красотка!" – отметила natali_zankieva.

"Счастье в глазах человека", – написала ___armash___.

"Очень настоящая", – прокомментировала vlad___zaiats.

"Смотрится очень аппетитно!" – заявила tarakinevgeny.

Читтинг – это загрузочный день, в который можно съесть запрещенные во время диеты продукты, не набрав лишний вес.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.