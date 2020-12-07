"Боже, какую красоту Настечка сделала". Потап показал дом, украшенный к Рождеству

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко), супруг певицы NK (Насти Каменских) позировал в праздничном интерьере.

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) на своей странице в Instagram показал фото, снятое дома. На снимке Потап позирует босиком, стоя у камина, украшенного еловыми ветвями и красным бантом.

"В ожидании праздников", – написал он. Пост рэпер сопроводил хештегом "Рождество".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Подписчики отреагировали на пост.

"Скорее бы этого новогоднего волшебства. Атмосфера супер!" – отметила __sandra_official__.

"Боже, какую красоту Настечка сделала", – написала bear_and_diamond.

Потап выступал в дуэте "Потап и Настя" с певицей Настей Каменских с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Он пишет ей песни для сольного проекта – NK. Также он продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade. Был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности. Теперь он продюсирует бывшую солистку этой группы, певицу Dorofeeva (Надю Дорофееву).