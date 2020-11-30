Бульвар Шоубиз
 
30 ноября, 2020
 
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Пользователи сети раскритиковали Потапа за намерение сотрудничать с Бузовой

Украинский певец и продюсер Потап оказался в эпицентре критики со стороны пользователей сети после того, как 10 ноября заявил о желании записать совместный трек с российской певицей Ольгой Бузовой.

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Потап предложил Бузовой сотрудничество
Потап предложил Бузовой сотрудничество
Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 29 ноября в Instagram разместил фото, на котором запечатлен в одежде для активного досуга.

"Hi!" – подписал он снимок.

В комментариях под фото пользователи сети напомнили артисту о его намерении записать совместный трек с российской певицей Ольгой Бузовой, о котором он сообщил в начале ноября.

"Потап, вы в курсе, что [российская певица] Бузова, с которой вы собрались писать фит, радуется оккупации Крыма и является фанаткой [российского президента Владимира] Путина?" – поинтересовался в комментариях украинский активист Сергей Стерненко.

"Вы бы лучше со мной не играли, потому что скажут, что вы проект Потапа. Все логично: поднимаете хайп – раскручиваете проекты. За это вам спасибо и поклон, я ваш фан, цем", – отреагировал Потап.

"А за что вам давали "заслуженного артиста"? За сотрудничество с артистами страны, которая на нас напала?" – прокомментировали пост Потапа пользователи сети.

"За достижение оргазма", – ответил Потап.

10 ноября на странице продюсируемой Потапом группы MOZGI было обнародовано видео с участием Потапа, в котором он попросил Бузову откликнуться на его предложение о сотрудничестве.

"Зовем на фит Бузову! Ребята, помогите достучаться до Бузовой", – подписал он ролик.

Потап родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию.

В 2006 году вместе с певицей Настей Каменских он создал дуэт "Потап и Настя". В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Сейчас он пишет ей песни для сольного проекта NK, а также продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade.

Был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.

Бузова – российская телеведущая, певица, актриса. Она стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Крым, Донбасс, клип, Ольга Бузова, Сергей Стерненко, Потап, видеоклип, Алексей Потапенко
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