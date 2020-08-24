Mira me Bebe. Бузова выпустила клип-боевик с Джаро & Ханза. Видео
Российская певица, бывшая участница реалити-шой "Дом 2" Ольга Бузова на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Mira me Bebe. Композиция записана совместно с российскими музыкантами Джаро & Ханза. Режиссер – Алексей Голубев. "Премьера нашего клипа на уже полюбившуюся вам песню Mira me Bebe. Мы с командой говорим, что это не просто клип, а мини-кино. Снятая в лучших традициях голливудских экшен боевиков, наша работа получилась настолько зрелищной и эмоциональной, что мы верим – она не оставит никого равнодушным", – прокомментировала премьеру Бузова. Главные роли исполнили сами исполнители. По сюжету Джаро попадает в тюрьму, а Бузова, исполняющая роль его пассии, пытается освободить возлюбленного. В этом ей помогает Ханза.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.