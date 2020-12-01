Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2020
 
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"Нас победила российская попса и рэп, это стоит признать". Потап высказался о дуэте с Бузовой и прокомментировал клип Dorofeeva, снятый на аллее Героев Небесной сотни

Украинский певец и продюсер Потап заверил, что не хотел никого обидеть клипом певицы Dorofeeva на трек Gorit, а сотрудничество с российской певицей Ольгой Бузовой преподнес как необходимую меру для достижения популярности в Украине.

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Потап: Артисты уезжают из Украины, а те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты
Потап: Артисты уезжают из Украины, а те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты
Фото: realpotap / Instagram

Украинский рэпер и продюсер Потап на своей странице в Instagram разместил видео, в котором принес извинения за клип певицы Dorofeeva (Нади Дорофеевой) на трек Gorit, снятый на аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

"Не подумали, не углядели, не хотели никого обидеть. Простите. Это наша ошибка", – заявил он.

По поводу желания записать совместную песню проекта Потапа Mozgi с российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой рэпер сказал, что эта идея возникла у него вследствие анализа вкусов украинской публики.

"Когда я увидел украинский чарт Apple Music, я был в шоке. Нас победила российская попса и рэп, это стоит признать. Как попасть на слух нашему слушателю? Надо быть модным. Надо быть Егором Кридом, Моргенштерном или вытворить что-нибудь", – заявил Потап. Именно поэтому ему пришла идея записаться с Бузовой. "Какой бы она ни была", – сказал Потап.

Возможный дуэт с Бузовой он назвал шансом расширить свою аудиторию и попасть в украинские чарты.

"Экспансия украинской музыки начинается не с треков на украинском, а с присутствия. Нас нет. Артисты уезжают из Украины, а те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты", – обратился к критикам продюсер.

Свой ролик он озаглавил: "Моим парафиянам UA".

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) в качестве одной из локаций для съемок дебютного сольного клипа Gorit выбрала мост, расположенный над аллеей Героев Небесной сотни, где в 2013 году во время Революции достоинства погибло 48 человек. В сети видео подвергли критике, призвав певицу извиниться.

Потап подвергся критике пользователей сети за желание сотрудничать с Бузовой.

Ольга Бузова – российская телеведущая и певица. Она стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на телеканале ТНТ. Посещала аннексированный Крым.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Потап родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию.

В 2006 году вместе с певицей Настей Каменских он создал дуэт "Потап и Настя". В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности этой группы.

23 мая 2019 года Потап женился на Каменских. Сейчас он пишет ей песни для сольного проекта NK, а также продюсирует проект Mozgi, певицу Michelle Andrade.

Был продюсером группы "Время и Стекло", которая в марте 2020 года объявила о завершении деятельности.

Теги: Россия, Украина, мост, скандал, клип, Ольга Бузова, Время и Стекло, Надя Дорофеева, Потап, Mozgi, певец, Dorofeeva
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