"Окутаны запахом MaryJane целый день". NK выпустила клип на трек Vibe. Видео
Украинская певица NK (Настя Каменских) на своем YouTube-канале презентовала клип на композицию Vibe. Как таковой сюжет в клипе отсутствует. Каменских едет в автомобиле, позирует на фоне высоток с бокалом шампанского. "Падали вместе в постель, окутаны запахом MaryJane целый день", – поется в композиции. MaryJane – сленговое название марихуаны. "Эта песня о глубоких и сильных чувствах, которые охватывают все тело и бросают в омут ярких и страстных эмоций. Такие вибрации рождаются в момент слиянии двух душ, окутанных необъяснимой энергией взаимной привязанности", – говорится в аннотации к ролику. Авторы песни – Каменских и ее супруг, музыкант и продюсер, рэпер Потап (Алексей Потапенко).
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