"Было классно. Обожаю". Горбунов с Потапом поигрались машинками

Украинский ведущий Юрий Горбунов 21 ноября в Instagram обнародовал совместное фото с певцом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), на котором они запечатлены возле игрушечного автопарка.
"Это когда [сын] Иван разрешил нам немного поиграться своими машинками", – подписал он публикацию.
Горбунов использовал в посте хештеги "вечер пятницы" и "крестный".
"Было классно. Обожаю", – отреагировал на фото Потап.
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Горбунов и Потап – кумовья. Также они вместе снимаются в фильме "Скажене весілля", продюсером которого является Горбунов.
Сын Горбунова и украинской ведущей Кати Осадчей Иван (2017) – крестник Потапа.