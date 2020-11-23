"Было классно. Обожаю". Горбунов с Потапом поигрались машинками

Украинский ведущий Юрий Горбунов показал, как провел вечер пятницы в компании певца и продюсера Потапа (Алексея Потапенко).

Украинский ведущий Юрий Горбунов 21 ноября в Instagram обнародовал совместное фото с певцом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), на котором они запечатлены возле игрушечного автопарка.

"Это когда [сын] Иван разрешил нам немного поиграться своими машинками", – подписал он публикацию.

Горбунов использовал в посте хештеги "вечер пятницы" и "крестный".

"Было классно. Обожаю", – отреагировал на фото Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Горбунов и Потап – кумовья. Также они вместе снимаются в фильме "Скажене весілля", продюсером которого является Горбунов.

Сын Горбунова и украинской ведущей Кати Осадчей Иван (2017) – крестник Потапа.