"А где пупок? Куда делся?", "А где мебель?" Каменских озадачила фанов, позируя в пустой комнате с обнаженным животом

Украинская певица Настя Каменских показала оголенный живот, закинув руки за голову.

Украинская певица Настя Каменских 4 декабря поделилась с подписчиками новым снимком, на котором была запечатлена в лучах солнца.

Каменских позирует в кадре в пустой комнате, одетая в белый свитер и джинсы. Певица закинула руки за голову, демонстрируя оголенный живот.

"Утреннее солнце", – подписала она фото.

"А где пупок? Куда делся?" – поинтересовались фолловеры.

"А где пупок? У тебя нет", – отметили пользователи сети.

"А где мебель?" – задали еще один вопрос певице подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го они сообщили о распаде дуэта, а в 2019 году Потап женился на Каменских.

В ноябре 2017 года Каменских под псевдонимом NK выпустила дебютный сольный клип "Это моя ночь".

18 сентября певица презентовала третий альбом под названием Eclectica, в который вошли семь треков на испанском языке. Одним из авторов испаноязычных треков является Потап.