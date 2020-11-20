"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела

Украинская певица Настя Каменских рассказала, почему ей нравится заниматься спортом после пробуждения.

Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram фото в трусах и топе.

"Утренняя проверка формы после спорта. Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз?" – спросила она.⠀

Певица отметила, что мышцы на некоторое время после тренировки заметно крепнут.

"Когда утром позанимаешься и видишь результат, это мотивирует на весь день! Еще одна классная причина заниматься именно после пробуждения", – написала она.⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики прокомментировали снимок.

"Худышка", – отметила oksana1ks.

"Да, бедра конкретно сдулись", – заявила lucky_lyudmila.

"Вернее, затерлись фотошопом", – добавила iuliia1987.

"Маленькая такая", – написал golyi_sasha.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.