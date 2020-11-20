"Худышка", "Бедра конкретно сдулись", "Маленькая такая". Фаны Каменских на ее фото в трусах заметили, что певица похудела

Украинская певица Настя Каменских разместила в Instagram фото в трусах и топе.
"Утренняя проверка формы после спорта. Девочки, признавайтесь, вы тоже после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз?" – спросила она.⠀
Певица отметила, что мышцы на некоторое время после тренировки заметно крепнут.
"Когда утром позанимаешься и видишь результат, это мотивирует на весь день! Еще одна классная причина заниматься именно после пробуждения", – написала она.⠀
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Подписчики прокомментировали снимок.
"Худышка", – отметила oksana1ks.
"Да, бедра конкретно сдулись", – заявила lucky_lyudmila.
"Вернее, затерлись фотошопом", – добавила iuliia1987.
"Маленькая такая", – написал golyi_sasha.
Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.