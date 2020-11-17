Бульвар Шоубиз
 
17 ноября, 2020
 
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"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских

Украинский певец Геннадий Витер рассказал, кем ему приходится украинская певица Настя Каменских.

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Витер: Ребенок у нас есть, но это наш крестник
Витер: Ребенок у нас есть, но это наш крестник
Фото: Геннадий Витер / Facebook

Украинский певец и музыкальный продюсер канала "Украина" Геннадий Витер в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, что певица Настя Каменских является его кумой.

"У нас с Настей есть ребенок. Ребенок у нас есть, но это наш крестник. Мы просто крестили пацана, которого зовут Артем, который сейчас выше меня на три головы – видать, в папу-баскетболиста пошел", – объяснил он.

Витер родился в 1973 году в Николаеве. В 24 года он переехал в Киев. Карьеру на телевидении начинал с участия в массовке. 

Позже стал ведущим передач "Шоумания" и "Анализ крови" на "Новом канале". В 2011 году Витер создал собственный продакшн, а в 2018 году стал музыкальным продюсером канала "Украина".

Как певец Витер работает с продюсером Александром Порядченко. Одна из его последних работ – клип "Мона Лиза", который он презентовал летом 2020 года.

Витер женат на певице, имя которой не называет. Артист воспитывает 14-летнюю дочь.

Каменских замужем за украинским продюсером и певцом Потапом (Алексеем Потапенко). Пара зарегистрировала брак весной 2019 года. Общих детей у них нет.

Теги: дети, Настя Каменских, Потап, певец, Геннадий Витер
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