"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике

Украинская певица NK (Настя Каменских) рассказала о своем электронном дневнике и засветила формы.

Каменских: Нашла в телефоне еще одно фото с лета Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, для которого позировала в белом купальнике с высокими вырезами на бедрах.

"Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор!" – написала она.

Певица призналась, что ведет электронный дневник, в котором возле фото пишет воспоминание о том дне, когда оно было сделано.

"Скоро мы все будем подводить итоги года и можно будет пересмотреть свои записи и понять, насколько интересным и продуктивным был этот год для меня", – отметила Каменских.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Вот это формы", – написал ru_31.

"А зачем так трусы натягивать?" – спросила natalkarudnik.

"Классная идея, какая фигура у вас. Сногсшибательная вы", – заявил evgeniyaism.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.