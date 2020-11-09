"А зачем так трусы натягивать?", "Классная идея", "Вот это формы". Каменских поделилась снимком в оригинальном купальнике

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, для которого позировала в белом купальнике с высокими вырезами на бедрах.
"Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор!" – написала она.
Певица призналась, что ведет электронный дневник, в котором возле фото пишет воспоминание о том дне, когда оно было сделано.
"Скоро мы все будем подводить итоги года и можно будет пересмотреть свои записи и понять, насколько интересным и продуктивным был этот год для меня", – отметила Каменских.
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Lovely days * * Нашла в телефоне еще одно фото с лета. Сколько же воспоминаний осталось до сих пор! * * Я уже рассказывала, что веду электронный дневник, где возле моих фото написано воспоминание о том дне, когда оно было сделано? * Люблю иногда его пересматривать и вспоминать радостные моменты * А еще, скоро мы все будем подводить итоги года и можно будет пересмотреть свои записи и понять, насколько интересным и продуктивным был этот год для меня. Берите на заметку * * #memories #recuerdos #lovelymoments
Подписчики прокомментировали снимок.
"Вот это формы", – написал ru_31.
"А зачем так трусы натягивать?" – спросила natalkarudnik.
"Классная идея, какая фигура у вас. Сногсшибательная вы", – заявил evgeniyaism.
Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.