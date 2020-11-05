"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах

По мнению подписчиков украинской певицы NK (Настя Каменских) на фото в посте о самом лучшем дне в жизни запечатлена беременной.

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в топе и лосинах.

"Сегодня самый лучший день в жизни! Он дарит безграничные возможности, и только нам решать, как с ними поступать. И даже если вы только в начале своего пути к мечте и вам кажется, что ее никогда не достигнуть, сделайте первый, пусть даже маленький шаг, и ваша мечта станет ближе. Сам путь у ней – это уже классное приключение! Начните его прямо сейчас", – написала она.

Подписчики прокомментировали фото.

"Беременна", – заявила _natalia_trufanova.

"Поздравляю! Две полоски?" – поинтересовалась veronikagarenko.

"Красавица", – написала ks.iusha2255.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру. В мае 2019 года Каменских и Потап зарегистрировали брак.