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30 октября, 2020
 
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"Чем бы дитя не тешилось". Каменских "запрыгнула" в ботильоны

Украинская певица NK (Настя Каменских) продемонстрировала несколько образов.

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Каменских: Стоит надеть эти или те?
Каменских: Стоит надеть эти или те?
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram видео, в котором показала, как "запрыгивает" в обувь: ботильоны и кроссовки. Певица продемонстрировала несколько образов.

"Стоит надеть эти или те?" – спросила она.

"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", – прокомментировала подписчица natashaziatkovskaia.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, мода и красота, певица, певица NK
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