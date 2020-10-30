"Чем бы дитя не тешилось". Каменских "запрыгнула" в ботильоны

Украинская певица NK (Настя Каменских) продемонстрировала несколько образов.

Каменских: Стоит надеть эти или те? Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) разместила в Instagram видео, в котором показала, как "запрыгивает" в обувь: ботильоны и кроссовки. Певица продемонстрировала несколько образов.

"Стоит надеть эти или те?" – спросила она.

"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало", – прокомментировала подписчица natashaziatkovskaia.

Настя Каменских стала известной, выступая с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) как дуэт "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности этой группы. Каменских начала сольную карьеру.