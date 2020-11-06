"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму

Украинская певица Настя Каменских (NK) обнародовала пост по случаю дня рождения своей мамы, Лидии Каменских.

Украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась в Instagram совместным снимком со своей мамой Лидией Каменских.

"Какое счастье, что именно ты моя мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! Я поздравляю тебя с твоим днем рождения! Единственное, что я тебе желаю, это здоровья! Чтобы ты прожила еще много-много лет! Все остальное мы организуем. Я тебя люблю", – написала певица.

"Красотки, девочки!" – написала подписчица nesinka2672.

Мама Каменских – певица Национального академического народного хора имени Григория Веревки. Отец исполнительницы, Алексей Жмур, был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Григория Веревки.