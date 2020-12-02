Бульвар Шоубиз
 
02 декабря, 2020
 
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Каменских назвала самый любимый новогодний фильм

По словам украинской певицы Насти Каменских, на новогодние праздники она устраивает киномарафон из любимых фильмов.

Каменских любит смотреть на Новый год фильм с участием Калкина
Каменских любит смотреть на Новый год фильм с участием Калкина
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 2 декабря в Instagram сообщила, что ее самый любимый новогодний фильм – "Один дома".

Певица рассказала, что пересматривает его каждый год во время домашних новогодних киномарафонов.

"Один дома" – американская рождественская комедия, премьера которой состоялась в 1990 году.  Главную роль в картине сыграл актер Маколей Калкин. Лента рассказывает о приключениях мальчика Кевина Маккалистера и считается одной из самых успешных в истории кинематографа.

В 1991 году фильм получил две номинации на премию "Оскар" в категориях "Лучшая песня к фильму" и "Лучшая музыка к фильму", но  не одержал победу.

В1992 году на экраны вышло продолжение фильма "Один дома 2". 

Теги: Настя Каменских, Маколей Калкин, певица, певица NK
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