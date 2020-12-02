Каменских назвала самый любимый новогодний фильм

Украинская певица Настя Каменских 2 декабря в Instagram сообщила, что ее самый любимый новогодний фильм – "Один дома".
Певица рассказала, что пересматривает его каждый год во время домашних новогодних киномарафонов.
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"Один дома" – американская рождественская комедия, премьера которой состоялась в 1990 году. Главную роль в картине сыграл актер Маколей Калкин. Лента рассказывает о приключениях мальчика Кевина Маккалистера и считается одной из самых успешных в истории кинематографа.
В 1991 году фильм получил две номинации на премию "Оскар" в категориях "Лучшая песня к фильму" и "Лучшая музыка к фильму", но не одержал победу.
В1992 году на экраны вышло продолжение фильма "Один дома 2".