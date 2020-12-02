Каменских назвала самый любимый новогодний фильм

По словам украинской певицы Насти Каменских, на новогодние праздники она устраивает киномарафон из любимых фильмов.

Каменских любит смотреть на Новый год фильм с участием Калкина Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 2 декабря в Instagram сообщила, что ее самый любимый новогодний фильм – "Один дома".

Певица рассказала, что пересматривает его каждый год во время домашних новогодних киномарафонов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Один дома" – американская рождественская комедия, премьера которой состоялась в 1990 году. Главную роль в картине сыграл актер Маколей Калкин. Лента рассказывает о приключениях мальчика Кевина Маккалистера и считается одной из самых успешных в истории кинематографа.

В 1991 году фильм получил две номинации на премию "Оскар" в категориях "Лучшая песня к фильму" и "Лучшая музыка к фильму", но не одержал победу.

В1992 году на экраны вышло продолжение фильма "Один дома 2".