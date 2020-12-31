Бульвар Шоубиз
 
31 декабря, 2020
 
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Джеджула прокомментировал обвинение беременной жены в домашнем насилии

Украинский шоумен Андрей Джеджула заявил, что развелся с Юлией Леус еще год назад, но вскоре она вернулась к нему. В августе пара сообщила, что готовится к пополнению в семье. Несколько дней назад Леус заявила, что жизнь будущего ребенка оказалась под угрозой и обвинила в этом Джеджулу.

Джеджула и Леус поженились в октябре 2017 года
Джеджула и Леус поженились в октябре 2017 года
Фото: djedjula / Instagram

Украинский шоумен Андрей Джеджула отреагировал на обвинение в домашнем насилии со стороны своей жены Юлии Леус, которая несколько дней назад была госпитализирована из-за угрозы прерывания беременности, дав 31 декабря телефонный комментарий изданию "КП в Украине".

По словам Джеджулы, он связывает обвинения супруги в свой адрес с ее гормональным фоном. Ведущий заявил, что в него и раньше "периодически прилетали тарелки". Он сообщил, что причиной последнего конфликта стала публикация снимка, на котором он запечатлен в компании украинской певицы Насти Каменских, одетой в комбинезон с прозрачными вставками.

Ведущий признался, что Леус приревновала его к певице.

Джеджула также сообщил, что год назад развелся с матерью своего будущего ребенка – развод состоялся по инициативе Леус, но вскоре экс-супруга снова к нему вернулась.

Комментируя заявление беременной Леус о домашнем насилии, Джеджула посоветовал ей обратиться с заявлением в полицию, если такое действительно произошло.

Джеджула признался, что не будет навещать жену в больнице, так как сомневается в том, что все это не является розыгрышем. Он подчеркнул, что все время проводит на работе, а дома занимается ремонтом, который "затеяла" Леус.

В свою очередь Леус в комментарии изданию заявила, что у них с Джеджулой были раздельные продукты питания, а сам ведущий часто повышал голос на ее 18-летнюю дочь Ангелину от предыдущих отношений.

По словам Леус, она надеялась, что ожидание ребенка изменит характер супруга, но этого не произошло. Она подытожила, что не намерена возвращаться домой после выписки из больницы.

Джеджула и Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц

30 августа 2020 года Леус заявила о беременности. В октябре пара сообщила, что у них родится дочь.

29 декабря Леус сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. В Instagram Stories она сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности. 

Ранее ведущий состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос, которая родила ему сына Даниэля (2008).

Теги: Андрей Джеджула, дети, скандал, беременность, семья, Юлия Леус
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