"Он сказал: "Я тебя люблю". Беременная жена Джеджулы рассказала, почему после конфликта снова вернулась к нему

Супруга украинского ведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус заявила, что после рождения дочери планирует с ним развестись.

Супруга украинского ведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус в эфире передачи "Зірковий шлях", которая 4 февраля вышла на канале "Украина", заявила, что сейчас проживает с мужем в одной квартире, но в разных комнатах.

Леус объяснила, что после выписки из больницы, куда ее госпитализировали в конце 2020 года в результате конфликта с мужем, вынуждена была вернуться к нему в квартиру, так как жилье, в которое она несколько лет назад инвестировала деньги, еще не достроили.

Супруга ведущего призналась, что общается с Джеджулой только по вопросам беременности. При этом он готовит для нее еду.

"Я хочу разводиться. Он пока не хочет. Сказал: "После родов поговорим". Ну, подождем. У меня пока физически на это нет ни времени, ни сил. Я сейчас поставила на первое место малышку. Я рожу, окрепну и разберусь. Но он сказал: "Я тебя люблю", – подчеркнула она.

Джеджула и Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года, а в январе 2018 года отправились в медовый месяц.

30 августа 2020 года Леус заявила о беременности, а в октябре рассказала, что у них родится дочь.

29 декабря Леус сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. В Instagram Stories она сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа.

Джеджула, комментируя ее заявление, объяснил поведение супруги "изменившимся гормональным фоном" и посоветовал обратиться с заявлением в полицию.

Ранее ведущий состоял в отношениях с певицей Сантой Димопулос, которая родила ему сына Даниэля (2008). У Леус есть взрослая дочь Ангелина от предыдущих отношений.