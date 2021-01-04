"Я очень хорошо отношусь к Юлии". Димопулос высказалась о скандале в семье Джеджулы

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, бывшая возлюбленная шоумена Андрея Джеджулы, комментируя скандал в его семье с Юлией Леус, призналась, что с трудом наладила отношения с ним ради общего сына.

Экс-участница украинской группы "ВИА Гра", победительница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Санта Димопулос в Stories Instagram прокомментировала скандал в семье своего бывшего сожителя, шоумена Андрея Джеджулы.

"Я не судья и не член семьи, чтобы что-то обсуждать и осуждать. Я с трудом наладила отношение с Андреем ради сына. Я очень хорошо отношусь к Юлии и всегда помогу ей, если понадобится помощь. Желаю всем гармонии, мудрости и осознанности, чтобы найти мир и взаимопонимание ради ребенка", – написала она.

Скриншот: santadimopulos / Instagram

Джеджула и Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц.

30 августа 2020 года Леус заявила о беременности. В октябре пара сообщила, что у них родится дочь.

29 декабря Леус сделала заявление из больницы, сообщив, что находится под капельницами, так как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. В Instagram Stories она сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине мужа, не уточнив подробности.

Джеджула заявил, что Леус приревновала его к певице Насте Каменских. По словам Леус, это ложь, и Джеджула резко критиковал внешность Каменских.

С 2007-го по 2010 год Димопулос состояла в отношениях с Джеджулой, 29 октября 2008 года родила от него сына Даниэля.