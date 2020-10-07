"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Санта Димопулос отреагировала на прозвище Черная Пантера, подчеркнув, что пришло время разобраться, кто же это.

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос заявила, что не в первый раз слышит в свой адрес прозвище Черная Пантера, но впервые услышала, чтобы ее так называли публично. Об этом она написала 6 октября в Instagram.

"Я не впервые слышу это прозвище в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора, из уст ведущего телешоу во время прямого эфира. Пришло время разобраться – кто она?" – заявила Димопулос.

По ее словам, Черная Пантера – это та, кто умеет сгруппироваться перед прыжком, взвесить свои силы и прыгнуть.

"Та, кто не боится смотреть в глаза. Та, кто не боится своих желаний – ведь они всегда сбываются, если очень захотеть. Та, кто не боится мечтать. Та, кто умеет обнимать – нежно и одновременно сильно: так, чтобы было слышно, как бьется сердце. Та, кто умеет любить и ценить себя, своих близких, свою жизнь", – подчеркнула артистка.

Санта Димопулос родилась 21 мая 1987 года в Киеве. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2011–2012 годах и группы Queens в 2016–2017-м. Она также чемпионка мира по фитнесу (2011).

Димопулос принимает участие в новом сезоне проекта "Танцы со звездами", премьера которого состоялась 30 августа. На проекте ее называют Черной Пантерой.