"Надо же, как папа старался. Маленькая копия". Димопулос показала дочь, мужа и старших детей

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос обнародовала снимки празднования года ее дочери Софии.

Димопулос: Моя София – моя Вселенная Фото: santadimopulos / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram фото со своей годовалой дочерью Софией, мужем и отцом ребенка, бизнесменом Игорем Кучеренко и их сыновьями от предыдущих отношений.

"Наш день рождения. Один годик. Моя София – моя Вселенная", – написала она.

"Красотуля, надо же, как папа старался. Маленькая копия", – написала подписчица nataliiabilogriva.

По словам Димопулос, ее дочь, которой в сентябре исполнится год, автоматически получила гражданство США, поскольку отец ребенка – гражданин Америки.

Санта Димопулос родила дочь в сентябре 2019 года. Роды проходили в Монако.

Даниэль – сын Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой. Как зовут сына Кучеренко, Димопулос не сообщала.