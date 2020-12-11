"Зубастик", "Смешная", "Лапочка". Димопулос показала, как смеется ее дочь

Победительница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram видео своей смеющейся дочери Софии.
"Всем хорошего настроения", – написала она.
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Подписчики прокомментировали пост.
"Чудо-чудесное!" – написала kr110378kia.
"Какая лапочка", – заявила __tori_story__.
"Смешная", – отметила mrs.nuriya.
"Зубастик", – написала tanya_tishe.
Отец Софии – супруг Димопулос, украинский бизнесмен Игорь Кучеренко.
По словам Димопулос, ее дочь, которой в сентябре исполнился год, автоматически получила гражданство США, поскольку отец ребенка – гражданин Америки.
Санта Димопулос родила дочь в сентябре 2019 года. Роды проходили в Монако.
У Димопулос от гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой есть 11-летний сын Даниэль.