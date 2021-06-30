Интервал в 45 недель между дозами AstraZeneca повышает иммунитет к COVID-19 – исследование

Побочных эффектов от второй и третьей доз вакцины AstraZeneca оказалось меньше, чем после первой Фото: EPA

"Более длительная задержка между первой и второй дозами может быть полезной, так как приводит к увеличению титра (концентрации. – "ГОРДОН") антител и усилению иммунного ответа после второй дозы", – говорится в сообщении.

"Это должно стать обнадеживающей новостью для стран с малыми поставками вакцины, которые могут быть обеспокоены задержками с предоставлением второй дозы вакцины для их населения. Существует отличный [иммунный] ответ на вторую дозу даже после 10-месячной задержки после первой", – заявил ведущий исследователь в Оксфордском университете Эндрю Поллард.

Также исследователи выяснили, что третья доза, введенная более чем через шесть месяцев после второй дозы, приводит к значительному увеличению количества антител и вызывает сильный иммунный ответ. Третья доза также эффективна против COVID-штаммов.

Исследователи добавили, что побочных эффектов от второй и третьей доз вакцины оказалось меньше, чем после первой.

Сейчас препарат AstraZeneca рекомендуют колоть с интервалом в 12 недель. Так делают, в частности, в Украине. Исследование, опубликованное 19 февраля в журнале Lancet, показало, что в таком случае эффективность вакцины достигает 81%. Если же колоть ее с интервалом в шесть недель, то эффективность падает до 55%.